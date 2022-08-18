Более 200 тысяч тестов на COVID-19 провели в России за сутки
208 тысяч тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России за последние сутки, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Всего с начала пандемии в России провели более 303,9 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.
Отметим, что всего в России выявлено 19 000 055 случаев заболевания коронавирусом, 18 216 241 пациент выздоровел, 383 362 – умерли.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
18 августа 2022
Виктор Мусатов: Работа по сокращению пожаров в Псковской области проводится на надлежащем уровне
18 августа 2022
Изуродованную табличку в память об участниках войны нашли грибники в лесу под Гдовом