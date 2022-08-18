Более 200 тысяч тестов на COVID-19 провели в России за сутки

13:41, 18 августа 2022, ПАИ

208 тысяч тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России за последние сутки, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии в России провели более 303,9 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Отметим, что всего в России выявлено 19 000 055 случаев заболевания коронавирусом, 18 216 241 пациент выздоровел, 383 362 – умерли.