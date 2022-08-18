В России предлагают запретить арест бизнесменов за нетяжкие преступления
Минюст России подготовил законопроект о запрете ареста предпринимателей за нетяжкие преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста.
«Предлагается установить запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, за исключением случаев, когда он нарушил ранее избранную меру пресечения, пытался скрыться от органов предварительного расследования или от суда», - объяснили в Минюсте.
Помимо этого, в отношении предпринимателей планируется избирать меру пресечения, которая позволит продолжить их профессиональную деятельность. Также для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, станет обязательным получение согласия прокурора.
Максимальный срок предварительного следствия предлагают сократить с 12 до шести месяцев.
В Минюсте отметили, что законопроект разработан во исполнение поручения президента России и находится в процессе согласования с заинтересованными государственными органами и организациями. Он также опубликован для общественного обсуждения.
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