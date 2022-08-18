В Псковской научной библиотеке подготовили выставку, приуроченную к фестивалю «Музыка на воде»

20:22, 18 августа 2022, ПАИ

Каждый следующий день приближает к фестивалю «Музыка на воде». Накануне открытия фестиваля слушателям лекции музыковеда Псковской областной филаромонии Марии Громовой слегка приоткрылась программа концертов, которые состоятся 19 и 20 августа в Мирожском дендропарке. Лекция прошла в Псковской областной научной библиотеке. Об этом рассказали её методисты.

Сюрпризом для слушателей стала лотерея, оказавшаяся беспроигрышной. Главный приз – пригласительный билет на удобные места «Музыки на воде» - получила псковичка Анна Микеда.

Чтобы лучше понять и почувствовать атмосферу будущего фестиваля, Псковская областная универсальная научная библиотеки им. В.Я. Курбатова и Псковская областная филармония подготовили выставку, на которой представлены книги о музыке и композиторах, чьи произведения прозвучат на фестивале, ноты вокальных партий и дуэтов, пластинки из фонда библиотеки, которые можно прослушать тут же.

Выставка будет работать до 21 августа.