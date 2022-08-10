Лауреаты международных конкурсов выступят на фестивале «Музыка на воде»

13:18, 10 августа 2022, ПАИ

Лауреаты международных конкурсов примут участие в ежегодном музыкальном фестивале «Музыка на воде», которое пройдёт с 19 по 20 августа. Об этом рассказал в медиацентре ПАИ бывший художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

Он отметил, что 19 августа на ежегодном фестивале «Музыка на воде» выступят такие исполнители, как лауреат международных конкурсов, солистка Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Лилия Гайсина и лауреат международных конкурсов Аяко Танабе.

20 числа на втором концерте будут выступать лауреат российских и международных конкурсов, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Хромов и лауреат международных конкурсов, приглашённая солистка Государственной оперы Штутгарта Мария Айан. Николай Ходзинский отметил, что это большая удача – соединить этих двух артистов, которые впервые встретились на репетиции в Пскове.