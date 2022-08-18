146 человек в Псковской области заразились covid-19 за сутки
Статистику по коронавирусу в регионе за минувшие сутки опубликовал Официальный Telegram-канал Псковской области.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 113 453 (+146)
Выздоровело – 110 590 (+140)
Умерло – 1888 (+0)
Псков -36193/58
Великие Луки -17315/10
Бежаницкий район -1495/0
Великолукский район -2712/1
Гдовский район -2037/6
Дедовичский район -2888/1
Дновский район -912/1
Красногородский район -1018/1
Куньинский район -995/1
Локнянский район -1094/9
Невельский район -5065/1
Новоржевский район -1204/4
Новосокольнический район -3163/0
Опочецкий район -3468/11
Островский район -5387/3
Палкинский район -1105/0
Печорский район -2603/11
Плюсский район -1761/6
Порховский район -4097/11
Псковский район -8966/7
Пустошкинский район -1402/0
Пушкиногорский район -1492/2
Пыталовский район -1494/1
Себежский район -2907/1
Струго-Красненский район -1915/0
Усвятский район -719/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46
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