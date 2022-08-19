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Общество

ФОТОФАКТ В Пскове сносят павильон на остановке «Храм Жен Мироносиц»

Заброшенный павильон на остановке «Храм Жен Мироносиц» в Пскове демонтируют в течение сегодняшнего дня. Работы проводят в целях благоустройства территории, рассказали Псковскому агентству информации исполнители.

По словам рабочих, замена остановочного павильона не предусмотрена.

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