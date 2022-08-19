Михаил Ведерников поздравил псковичей с Яблочным Спасом
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале поздравил жителей региона с Преображением Господним и Яблочным Спасом.
По его словам, этот прекрасный летний праздник стал по-настоящему народным. Сегодня люди идут в храм, чтобы освятить первый урожай, написал глава региона.
«От всей души желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена светом добра и истины и чтобы в каждой семье царили мир, благополучие, счастье, понимание и любовь», – заключил Михаил Ведерников.
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