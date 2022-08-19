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Общество

Почти 300 кг продукции без документов задержали на границе в Псковской области

Фото: Северо-Западное межрегиональное управления Россельхознадзора

Через границу Псковской области пытались провезти 280 килограммов продукции животного происхождения и кормов, которые не соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Как отметили в управлении, граждане пытались провезти продукцию без ветеринарных сопроводительных документов и разрешения. Так, среди запрещённых продуктов были 197,2 килограмма кормов и кормовых добавок, 34 килограмма мёда, 22,4 килограмма молочных продуктов, 14,6 килограмма готовых продуктов и 11,6 килограмма рыбопродуктов.

«Вся продукция возвращена на сопредельную территорию. Всего с начала года возвращено более одной тонны животноводческих товаров, которые ввозились в ручной клади и багаже физических лиц», – сообщили в ведомстве.

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