Более 95% заразившихся COVID-19 выздоровели в мире

09:17, 20 августа 2022, ПАИ

По состоянию на 20 августа в мире зарегистрировано 599 998 907 случаев заражения коронавирусом COVID-19, выздоровел 574 020 221 человек, умерло – 6 469 910. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Таким образом, в мире от коронавируса уже вылечились более 95,6 % зараженных, свыше 1,07 % заболевших COVID-19 умерли, более 3,25 % продолжают лечиться от коронавируса.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Рекомендуется соблюдать основные правила санитарной безопасности: носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора – два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.