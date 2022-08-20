В России впервые с марта выявили более 40 тысяч заболевших COVID за сутки

11:30, 20 августа 2022, ПАИ

40 010 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки впервые с 14 марта, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

19 августа в стране с коронавирусом госпитализировали 3 450 человек. Это на 3 % больше по сравнению с днём ранее. За сутки от COVID-19 выздоровело 24 222 пациента, 69 человек скончалось.

Всего по состоянию на 20 августа в России выявлены 19 077 674 случая заболевания коронавирусом, 18 262 350 человек вылечилось, 383 496 – скончалось.