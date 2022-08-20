Александр Котов – о догазификации в двух районах: Сроки приближаются, результата как не было, так и нет

12:40, 20 августа 2022, ПАИ

«На примере двух муниципальных образований могу сказать – проблема взаимодействия подразделений «Газпрома» с представителями местной власти до сих пор не решена», – прокомментировал ситуацию в Дновском и Порховском районах председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. 19 августа спикер областного Собрания в ходе рабочей поездки в округ обсудил ход программы догазификации с главами районов Михаилом Шауркиным и Юрием Семёновым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«В Порховском районе по состоянию на сегодняшний день работы не ведутся вообще. В Дновском отмечено какое-то эпизодическое движение на одной из улиц районного центра. Такие низкие темпы вызывают обеспокоенность. Напомню, решением регионального штаба по газификации сроки завершения работ в 2022 году рекомендовано перенести с 1 декабря на 1 ноября. К тому времени уже начнётся отопительный сезон, люди смогут использовать газ для отопления жилых помещений, уже сейчас они должны понимать перспективу», – отметил Александр Котов.

В Порховском районе местное подразделение «Газпрома» отчиталось о подключении 30 домовладений, но нет ни адресов, ни точных сведений: присоединение могло проходить как в рамках социальной догазификации, так и в порядке плановой работы за полную стоимость – «Газпром» не делится своей информацией даже с администрацией муниципалитета. В Дновском районе глава узнал об уже проведённых работах по факту от местных жителей. Улицу Социалистическую подрядчик без согласования перекопал поперёк в нескольких местах, уничтожив асфальт, хотя по предварительной договорённости предполагались проколы под дорожным полотном.

От того, насколько успешно взаимодействие специалистов «Газпрома», подрядных организаций и глав, существенно зависят и сроки работ, и их качество, уверен Александр Котов. «Главы готовы со своей стороны оказывать возможную помощь и поддержку на местах, но взаимодействия нет, в итоге каждый работает сам по себе. Главы в полном неведении, подрядчики выполняют работы без согласования, а главное, абсолютно отсутствует возможность какого-либо контроля со стороны органов МСУ», – добавил Александр Котов.

Спикер Собрания напомнил, что о необходимости совместной работы неоднократно говорилось на заседаниях областного штаба, где присутствует региональное руководство энергетической компании. «Об этом неоднократно говорил губернатор Михаил Ведерников, указывал на важность чёткого взаимодействия с главами муниципальных образований. На примере двух районов своего округа могу сказать: проблема до сих пор не решена. Время идёт, сроки приближаются, обещанного результата как не было, так и нет», – резюмировал Александр Котов.