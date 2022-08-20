Акция «Книги – Донбассу» проходит в Островской библиотеки

19:34, 20 августа 2022, ПАИ

В Островской центральной районной библиотеке была объявлена акция «Книги — Донбассу» сообщает Псковскому агентству информации газета «Островские вести».



В библиотеку уже принесли более 50 новых книг и раскрасок для малышей, которые скоро отправятся детям Донецкой и Луганской народных республик.



«Благодаря нашим совместным усилиям дети получат возможность читать любимые книги на русском языке. Спасибо вам большое!» — говорят библиотекари.