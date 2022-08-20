Редкую змею из «Красной книги» запечатлел житель Новоржевского района
Редкую «краснокнижную» змею-веретеницу удалось сфотографировать жителю Новоржева, любителю природы Эдуарду Григорьеву, сообщает газета «Земля новоржевская».
«Безногая ящерица «веретеница ломкая»... Часто её принимают за «ядовитую медянку» и напрасно убивают. Около деревни Пришвино – лесной просёлок», – сообщает на странице ВКонтакте автор фотографий.
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