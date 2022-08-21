О работе любительской кинофотостудии «Славянка» рассказали в Изборском музее

13:37, 21 августа 2022, ПАИ

О работе любительской кинофотостудии «Славянка», действовавшей в Изборске в 1980 – 2000-х годах, рассказали сотрудники музея-заповедника.

Любительская кинофотостудия организована в начале 1980-х гг. Леонидом Пановым. В ее деятельности принимало участие большое количество изборян, неравнодушных к фото- и киноискусству. «Среди них было много школьников. Была закуплена специальная аппаратура: камеры, фотоаппараты, пленки, глянцеватели, банки для проявки пленки, штативы и многое другое. Благодаря Леониду Панову, его высокому профессионализму и мастерству, большое количество изборян стало прекрасными фотографами», – отметили в музее.



Под руководством Леонида Панова кинофотостудия выпустила несколько фильмов, посвященных Изборску и изборянам: «60 лет оркестру русских народных инструментов», «Певец родного края» (о самобытном художнике Павле Дмитриевиче Мельникове), «Лебеди», «Учреждения культуры Изборска» и многих других. Так же выходила кинохроника жизни Изборска: отчеты о концертах, заседаниях исторического кружка «Изборская пятница», праздниках «на валу».





Фотолаборатории «Славянки» располагались в доме купца Белянина и доме купца Шведова. В 2002 году жители Псковской области познакомились с результатом его многолетней работы – выставкой фоторабот «Откуда есть пошла земля Русская». В январе 2015 года часть фотографий этой выставки под названием «Изборский хоровод» экспонировалась в Выборге.