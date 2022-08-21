День Воздушного Флота России празднуют 21 августа

09:01, 21 августа 2022, ПАИ

21 августа отмечается День Воздушного флота России (ранее известный как День Авиации) — профессиональный праздник всех пилотов воздушного флота, авиаторов, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры России. Дата отмечается ежегодно в третье воскресенье августа на основании постановления президиума Верховного Совета Российской Федерации № 3564-1 от 28 сентября 1992 года «Об установлении праздника День Воздушного Флота России».

У Дня Воздушного флота России два «отца-основателя»: Николай II и Иосиф Сталин. Они оба в разные годы в августе отдали значимые для российского воздухоплавания распоряжения.

12 августа 1912 года последний русский царь повелел сформировать при Главном управлении Генштаба первую в стране часть, как теперь бы сказали, военно-воздушных сил и передать в её ведение все вопросы развития нового рода войск.

Через два десятка лет уже Иосиф Сталин установил в Советском Союзе традицию праздновать День воздушного флота СССР. Этот праздник (также известный как Всесоюзный день авиации, или День Авиации) был закреплен Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 28 апреля 1933 года № 859, в честь выдающихся достижений учёных, авиационных конструкторов, работников авиационной промышленности, лётного и технического состава ВВС РККА.

Первое празднование Дня воздушного флота прошло 18 августа 1933 года. В этот день на Центральном аэродроме имени М.В. Фрунзе в Москве был организован авиационный праздник, на котором продемонстрировали образцы советской авиационной техники, мастерство и мужество авиаторов. На воздушном параде присутствовали члены советского правительства во главе со Сталиным.

Долгие годы День воздушного флота отмечался в СССР 18 августа и стал всенародным праздником.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» было установлено, что День Воздушного Флота СССР отмечается в третье воскресенье августа. Эта традиция была продолжена и в постсоветской России. Президиум Верховного Совета РФ в 1992 году постановил отмечать этот профессиональный праздник также в третье воскресенье августа.