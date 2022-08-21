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Около 2000 человек посетили астрономический фестиваль «Небо зовёт» в Пскове

Фото: Псковский планетарий.

Мероприятие было посвящено звездному небу, открытию новых знаний и общению, сообщает группа Вконтакте «Псковский планетарий».

Программа дня была достаточно насыщенная. Гости из Санкт-Петербурга провели космическую викторину и лекцию о пульсациях  и взрывах звезд..

Евгений Осьмуха из Новороссийского планетария им. Ю.А. Гагарина, преподаватель Государственного морского Университета имени адм. Ф.Ф. Ушакова, рассказал в онлайн-формате по чуть-чуть обо всём: о  планетах и  звёздах, о туманностях и галактиках и о многом другом, что можно встретить в космосе.

Фото: Псковский планетарий.

Сотрудники Псковского планетария так же выступили перед гостями фестиваля. Олеся Кузнецова рассказала о планетах, которые можно было наблюдать в минувший вечер, о Луне и их особенностях. Жанна Михайлова провела экскурсию по звёздному небу и показала, как находить на небе несколько основных созвездий. Владимир Колпаков рассказал о звёздах, их отличиях.

Также на площадке фестиваля были  телескопы. Днём в специальный солнечный телескоп Coronado PST можно будет наблюдать за  Солнцем. У посетителей была возможность увидеть солнечные пятна и протуберанцы.

Все дружно играли в квесты, проходили космическую викторину, смотрели в телескоп на Солнце и камни на берегу реки. Когда стемнело, особо терпеливые смогли увидеть Сатурн, Юпитер и Луну, выстояв огромную очередь к телескопу. И это опять несмотря на то, что на площадке было 5 телескопов! А под конец фестиваля мы смогли увидеть огненное шоу в исполнении команды «АЙРИС».

Фото: Псковский планетарий.

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Около 2000 человек посетили астрономический фестиваль «Небо зовёт» в Пскове

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