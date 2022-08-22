Почти 96% заразившихся COVID-19 вылечились в мире

07:50, 22 августа 2022, ПАИ

По состоянию на 22 августа в мире зарегистрировано 601 123 096 случаев заражения коронавирусом COVID-19, выздоровело 575 548 614 человек, умерло – 6 472 203. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Таким образом, в мире от коронавируса уже вылечились более 95,7 % зараженных, свыше 1,07 % заболевших COVID-19 умерли, более 3,17 % продолжают лечиться от коронавируса.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Рекомендуется соблюдать основные правила санитарной безопасности: носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора – два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.