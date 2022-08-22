22% псковских родителей испытывают стресс накануне 1 сентября

10:14, 22 августа 2022, ПАИ

Каждый пятый родитель в Пскове признался, что испытывает стресс перед 1 сентября в связи с началом учебного года (22%), сообщает SuperJob.

22% трудоустроенных родителей школьников планируют взять 1 сентября день отпуска или за свой счет, чтобы проводить ребенка на школьную линейку. Еще 21% собираются отпроситься на полдня.

Матери тревожатся и планируют сопровождать детей на линейку чаще отцов. Молодые родители — чаще более опытных. Те, в чьих семьях подрастают ученики 1-5 классов, — чаще родителей обучающихся в 6-11 классах.

Согласно опросу работодателей, 4 из 10 псковских компаний предоставляют родителям школьников выходной день 1 сентября: 18% официально, 21% — неофициально.