Более 33 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

11:39, 22 августа 2022, ПАИ

33 061 новый случай заболевания коронавирусом выявили в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

21 августа в стране зафиксировано 57 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровел от коронавируса 22 281 человек.

Всего по состоянию на 22 августа в России выявлены 19 150 404 случая заболевания коронавирусом, 18 306 867 пациентов выздоровело, 383 617 – умерло.