В Пскове завершился первый этап ремонта улицы Труда

12:58, 22 августа 2022, ПАИ

В Пскове завершился первый этап ремонта улицы Труда по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В порядок приведен участок от дома № 4 на улице Труда до улицы Текстильной. Об этом сообщает администрация города Пскова в своем Telegram-канале.

Ремонт включал замену покрытия проезжей части и тротуаров, бортового камня, люков и плит перекрытий. Отремонтированы посадочные площадки автобусных остановок, установлены скамейки и урны, дорожные знаки, также восстановлена зеленая зона и нанесена разметка термопластиком.

После завершения ремонта проезжей части у дома № 27б на улице Труда образовался провал, причиной которого стал прорыв канализационных сетей ОАО «Автоспецоборудование».

Сейчас МП города Пскова «Горводоканал» оказывает помощь в прочистке коллектора, чтобы определить причину провала, а затем провести ремонт. По окончании работ участок проезжей части будет восстановлен силами подрядной организации, производившей ремонт дороги.