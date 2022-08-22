Более 130 тысяч тестов на COVID-19 провели в России за сутки
136 тысяч тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России за последние сутки, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Всего с начала пандемии в России провели более 304,6 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.
Отметим, что всего в России выявлено 19 150 404 случая заболевания коронавирусом, 18 306 867 пациентов выздоровело, 383 617 – скончалось.
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