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Общество

Более 130 тысяч тестов на COVID-19 провели в России за сутки

136 тысяч тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России за последние сутки, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии в России провели более 304,6 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Отметим, что всего в России выявлено 19 150 404 случая заболевания коронавирусом, 18 306 867 пациентов выздоровело, 383 617 – скончалось.

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