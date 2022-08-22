Пенсионерка в России наняла киллера для убийства сына
Пенсионерка из Московской области наняла киллера для убийства сына, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по региону.
Так, 68-летняя женщина заплатила три тысячи рублей мужчине, который должен был купить наркотические средства и инсценировать передозировку у её 39-летнего сына.
О планах женщины найти исполнителя для совершения убийства стало известно сотрудникам ГУ МВД, которые взяли ситуацию под свой контроль и предупредили потенциальную жертву о готовящемся покушении.
18 августа мужчина отправил пенсионерке фото якобы умершего её сына. Сразу после этого женщину задержали сотрудники правоохранительных органов. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство. Отмечается, что она полностью признала свою вину.
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