В сгоревшей псковской усадьбе Римского-Корсакова появится пианино родственников композитора

16:36, 22 августа 2022, ПАИ

В сгоревшей псковской усадьбе Римского-Корсакова появится пианино родственников композитора. Сотрудники Тихвинского дома-музея Н. А. Римского-Корсакова помогут Псковскому музею-заповеднику получить уникальный инструмент, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе.

Первоначально на коллег из Тихвина вышел житель Санкт-Петербурга, который предложил в дар пианино фирмы «Беккер» из квартиры родственников Римского-Корсакова. Однако музейщики приняли решение перенаправить информацию о предмете в Псковский музей-заповедник с учётом недавней трагедии в Любенске.

Сотрудники Псковского музея-заповедника связались с потомками композитора, живущими в Санкт-Петербурге, и выяснили, что подобным инструментом владела семья по линии старшего сына композитора Михаила Николаевича Римского-Корсакова. Сначала пианино находилось на даче Римских-Корсаковых в деревне Комарово Лужского района, а затем было перевезено в Ленинград.

Сейчас сотрудники проверяют факты, устанавливают историю инструмента, ведут переговоры об условиях передачи пианино в музей. Совсем скоро музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова может получить этот уникальный инструмент.

«Необычная история с нахождением пианино, принадлежащего потомкам Николая Андреевича, лишний раз доказывает, что музейное братство существует. Какое счастье, что это так! Какая радость получать от коллег подобные дары, – делится эмоциями генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. – А наша задача – всеми силами восстановить усадьбу, чтобы люди в этом сакральном месте имели возможность отдать дань памяти великому композитору».

Известно, что многие известные музыканты предпочитали играть на инструментах фирмы «Беккер». Н. А. Римский-Корсаков приобрёл рояль этой фирмы в 1870-х годах, а потом в начале 1900-х для семьи был куплен ещё один рояль этой же фирмы. На сегодняшний день можно говорить о двух сохранившихся роялях – в Тихвине, где родился композитор, и в музее-квартире в Санкт-Петербурге.