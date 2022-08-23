Псковские приставы провели совместные учения с региональным управлением Росгвардии

09:28, 23 августа 2022, ПАИ

Занятия по огневой и физической подготовке с сотрудниками управления ФССП и Росгвардии по Псковской области прошли 17 и 18 августа на базе открытого стрельбища УМВД и СК «Авар». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

В ходе совместных занятий были отработаны основные приёмы и правила стрельбы из стрелкового оружия, состоящего на вооружении подразделений, а также приёмы рукопашного боя, связанные с защитой от ножа и выполнением специальных приёмов и действий. Мероприятия проводятся на постоянной основе с целью организации межведомственного взаимодействия, организации оперативной слаженности действий и формирования практических навыков.