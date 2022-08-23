В России за сутки от коронавируса выздоровело более 30 тысяч человек
По состоянию на 23 августа 2022 года в стране выздоровело за сутки 30 869 человек, или на 38,5 % больше в сравнении с 22 августа 2022 года, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
За 24 часа количество госпитализаций за сутки составило 4 063 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 138,4 %. Выявлено 30 967 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 69 человек.
Эксперты отметили увеличение количества госпитализаций в 76 регионах. Снижение произошло в восьми регионах страны. Ситуация осталась без изменений в одном субъекте РФ.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Михаил Ведерников: Псковская область и дальше будет становиться гостеприимной, перспективной и привлекательной
РСХБ: Производство молочных продуктов, мясопереработка и другие – топ отраслей для роботизации