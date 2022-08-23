В России за сутки от коронавируса выздоровело более 30 тысяч человек

11:09, 23 августа 2022, ПАИ

По состоянию на 23 августа 2022 года в стране выздоровело за сутки 30 869 человек, или на 38,5 % больше в сравнении с 22 августа 2022 года, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

За 24 часа количество госпитализаций за сутки составило 4 063 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 138,4 %. Выявлено 30 967 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 69 человек.

Эксперты отметили увеличение количества госпитализаций в 76 регионах. Снижение произошло в восьми регионах страны. Ситуация осталась без изменений в одном субъекте РФ.