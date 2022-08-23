Эксперт: Заболевания почек находятся на шестом месте по причинам смертности в России

13:36, 23 августа 2022, ПАИ

В России самой главной причиной смертности являются сердечные заболевания, на втором месте находится онкология, на шестом — заболевания почек. Но показатели растут ежегодно и заболевания почек приближаются уже к пятому месту по причинам, заявила заведующая отделением гемодиализа и нефрологии Псковской областной клинической больницы, главный внештатный врач-нефролог Псковской области Лариса Жукова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По словам Ларисы Жуковой, сейчас на первое место выходят не первичные заболевания, а вторичные. В факторы риска входят сахарный диабет, ожирение, сердечные заболевания, чаще проявляющиеся у старшего поколения.

«Мочекаменная болезнь, аутоиммунные заболевания, инфекции, также большую роль играют хронические почечные заболевания», - сказала эксперт.