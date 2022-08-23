Специалист назвала восемь золотых правил снижения риска почечных заболеваний

13:11, 23 августа 2022, ПАИ

Для снижения риска развития заболеваний почек необходимо соблюдать восемь принципов, сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации заведующая отделением гемодиализа и нефрологии Псковской областной клинической больницы, главный внештатный врач-нефролог Псковской области Лариса Жукова.

К этим правилам эксперт отнесла занятия физической культурой, регулярную проверку сахара в крови, контроль артериального давления, употребление здоровой пищи, приём препаратов только по назначению врача. Отдельно Лариса Жукова назвала необходимость отказа от курения, которое также влияет на развитие заболеваний почек.

В жаркую погоду медик посоветовала употреблять достаточно жидкости для поддержания водного баланса, а при наличии факторов риска, например неблагоприятной наследственности, регулярно обследовать почки.