Лариса Жукова рассказала, как выявить проблемы с почками на ранней стадии
Заведующая отделением гемодиализа и нефрологии Псковской областной клинической больницы, главный внештатный врач-нефролог Псковской области Лариса Жукова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации рассказала, как выявить проблему на ранней стадии.
Специалист констатировала, что в России пациенты поздно обращаются за помощью при заболеваниях почек, так как сначала их ничего не беспокоит, результатом позднего визита к врачу может стать запущенная болезнь.
Для предотвращения и раннего выявления проблем с почками необходимо ежегодно делать два анализа: общий анализ мочи на наличие в ней белка и анализ крови на креатинин.
Специалист также подчеркнула, что в группу риска по развитию почечной недостаточности входят граждане старше 50 лет, курильщики и люди с пагубным пристрастием к алкоголю. На появление заболевания влияет и бесконтрольный приём анальгетиков.
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