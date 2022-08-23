Псковичи прислали Бериславскому медколледжу учебники к началу учебного года

13:11, 23 августа 2022, ПАИ

Псковская область помогла Бериславскому медицинскому колледжу с учебниками к началу нового учебного года. Об этом сообщается в Telegram-канале «Берислав. Новости».

«22 августа в Бериславский медицинский колледж была доставлена партия учебников к новому учебному года. Администрация колледжа выражает искреннюю благодарность коллегам из Пскова за оказанную помощь», – говорится в сообщении.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.