Псковичи прислали Бериславскому медколледжу учебники к началу учебного года
Псковская область помогла Бериславскому медицинскому колледжу с учебниками к началу нового учебного года. Об этом сообщается в Telegram-канале «Берислав. Новости».
«22 августа в Бериславский медицинский колледж была доставлена партия учебников к новому учебному года. Администрация колледжа выражает искреннюю благодарность коллегам из Пскова за оказанную помощь», – говорится в сообщении.
Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.
О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.
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