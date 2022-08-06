Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области

08:45, 06 августа 2022, ПАИ

Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области Украины. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

По его словам, с начала специальной военной операции жители Псковской области принимают самое активное участие в событиях на юго-востоке Украины. Прежде всего, это касается военных, спецподразделений, Росгвардии, добровольцев, которые «защищают жителей бывших украинских территорий от произвола карателей».

Кроме этого, сотни и тысячи псковичей приняли участие в сборе гуманитарной помощи. «Мы отправили не один груз пострадавшим регионам. Теперь перед нами, перед Правительством Псковской области новый масштабный вызов: наш регион берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области», – отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что на рабочем совещании обсудили первые шаги в этом направлении: подготовку района к отопительному сезону, к новому учебному году, настройку системы здравоохранения и транспорта.

«Работы предстоит много. При поддержке федерального центра все задачи выполним. Жители освобождённых территорий должны знать: Россия здесь всерьёз и навсегда. Ну, а мы своих не бросаем!», – заключил Михаил Ведерников.