Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области

Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области Украины. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. 

По его словам, с начала специальной военной операции жители Псковской области принимают самое активное участие в событиях на юго-востоке Украины. Прежде всего, это касается военных, спецподразделений, Росгвардии, добровольцев, которые «защищают жителей бывших украинских территорий от произвола карателей».

Кроме этого, сотни и тысячи псковичей приняли участие в сборе гуманитарной помощи. «Мы отправили не один груз пострадавшим регионам. Теперь перед нами, перед Правительством Псковской области новый масштабный вызов: наш регион берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области», – отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что на рабочем совещании обсудили первые шаги в этом направлении: подготовку района к отопительному сезону, к новому учебному году, настройку системы здравоохранения и транспорта. 

«Работы предстоит много. При поддержке федерального центра все задачи выполним. Жители освобождённых территорий должны знать: Россия здесь всерьёз и навсегда. Ну, а мы своих не бросаем!», – заключил Михаил Ведерников. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

06 августа 2022

Дожди и 30 градусов тепла обещают псковичам 6 августа
06 августа 2022

Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области
06 августа 2022

МЧС предупреждает жителей Псковской области о возможных грозах 6 августа во второй половине дня
06 августа 2022

Развитию физической реабилитации в спорте Псковской области быть

06 августа 2022

Пять миллионов рублей направлено на реализацию проектов ТОС
06 августа 2022

Освещенность дорог в Пскове улучшат

06 августа 2022

Площадь нового пришкольного стадиона в Великих Луках превысит 2800 квадратных метров
06 августа 2022

Воинское захоронение на улице Юбилейная в Пскове благоустроили


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...