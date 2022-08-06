Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области
Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области Украины. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
По его словам, с начала специальной военной операции жители Псковской области принимают самое активное участие в событиях на юго-востоке Украины. Прежде всего, это касается военных, спецподразделений, Росгвардии, добровольцев, которые «защищают жителей бывших украинских территорий от произвола карателей».
Кроме этого, сотни и тысячи псковичей приняли участие в сборе гуманитарной помощи. «Мы отправили не один груз пострадавшим регионам. Теперь перед нами, перед Правительством Псковской области новый масштабный вызов: наш регион берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области», – отметил глава региона.
Он также подчеркнул, что на рабочем совещании обсудили первые шаги в этом направлении: подготовку района к отопительному сезону, к новому учебному году, настройку системы здравоохранения и транспорта.
«Работы предстоит много. При поддержке федерального центра все задачи выполним. Жители освобождённых территорий должны знать: Россия здесь всерьёз и навсегда. Ну, а мы своих не бросаем!», – заключил Михаил Ведерников.
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Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области
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