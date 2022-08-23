Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области

13:21, 23 августа 2022, ПАИ

Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерли 1 892 человека. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 114 339 человек, 111 072 пациента выздоровели.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.