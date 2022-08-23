Эксперт объяснила, чем COVID-19 грозит людям с почечной недостаточностью
Для людей с почечной недостаточностью COVID-19 может стать фактором для прогрессирования болезни, об этом сообщила главный внештатный врач-нефролог Псковской области Лариса Жукова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
Пациенты, которые проходят лечение гемодиализом, более восприимчивы к заболеванию коронавирусом. Также они переносят его в более тяжелых формах, отметила специалист.
«Каждый должен стать для себя немного врачом», - подчеркнула Лариса Жукова, отметив необходимость соблюдать требования эпидбезопасности.
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