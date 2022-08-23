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Общество

Более 1,3 тысячи человек болеют COVID-19 в Псковской области

За минувшие сутки в Псковской области коронавирусом заразилось 189 человек, выздоровело 173 пациента. Такие данные приводит официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирусом заразилось 114 339 человек, 111 072 пациента выздоровело, 1 892 человека умерло.

Таким образом, на данный момент в регионе коронавирусом болеют 1375 человек.

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