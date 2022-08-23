Годовщину победы советских войск в Курской битве отметили в Пскове

14:10, 23 августа 2022, ПАИ

Торжественный митинг, посвящённый Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году, состоялся у памятника освободителям Пскова «Танк Т-34» 23 августа, в День воинской славы России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

В мероприятии приняли участие представители ветеранского сообщества, военнослужащие 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, воспитанники центра «Патриот».

От имени депутатов Псковской городской Думы участников мероприятия поздравил с Днём воинской славы России – Днём победы в Курской битве – исполняющий полномочия главы Пскова Сергей Гаврилов.

«Курская битва – грандиозная битва, сопровождавшаяся самым крупным в истории войн танковым сражением, явила всему миру ярчайший пример несгибаемой силы духа и величайшего самопожертвования наших воинов. Сегодня мы, потомки дедов и отцов, выражаем особую благодарность ветеранам Курской битвы и склоняем головы перед великим подвигом наших земляков», – подчеркнул Сергей Гаврилов.

Напомним, Курская битва, длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней участвовало с обеих сторон более четырёх миллионов человек, были задействованы почти 70 тысяч орудий, свыше 13 тысяч танков и самоходных орудий, 12 тысяч боевых самолётов. После победы в сражении стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии.