Почти 100 тысяч тестов на COVID-19 провели в России за сутки

15:17, 23 августа 2022, ПАИ

98 тысяч тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России за последние сутки, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии в России провели более 304,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Отметим, что всего в России выявлен 19 181 371 случай заболевания коронавирусом, 18 337 736 пациентов выздоровело, 383 686 – скончалось.