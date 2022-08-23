Почти 100 тысяч тестов на COVID-19 провели в России за сутки
98 тысяч тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России за последние сутки, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Всего с начала пандемии в России провели более 304,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.
Отметим, что всего в России выявлен 19 181 371 случай заболевания коронавирусом, 18 337 736 пациентов выздоровело, 383 686 – скончалось.
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