1000 доз вакцины от гриппа доставили в поликлинику в Новоржеве
1000 доз вакцины от гриппа поступило в поликлинику Новоржева, сообщает газета «Земля новоржевская» со ссылкой на заместителя главного врача Пушкиногорской межрайонной больницы Татьяну Коновалову.
Прививку «Совигрипп» можно сделать в прививочном кабинете поликлиники. При этом необходимо помнить о противопоказаниях.
«Конец августа – самое подходящее время для вакцинации от гриппа. Нужно время, чтобы до наступления эпидсезона выработался иммунитет», – подчеркнула Татьяна Коновалова.
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