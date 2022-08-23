1000 доз вакцины от гриппа доставили в поликлинику в Новоржеве

17:02, 23 августа 2022, ПАИ

1000 доз вакцины от гриппа поступило в поликлинику Новоржева, сообщает газета «Земля новоржевская» со ссылкой на заместителя главного врача Пушкиногорской межрайонной больницы Татьяну Коновалову.

Прививку «Совигрипп» можно сделать в прививочном кабинете поликлиники. При этом необходимо помнить о противопоказаниях.

«Конец августа – самое подходящее время для вакцинации от гриппа. Нужно время, чтобы до наступления эпидсезона выработался иммунитет», – подчеркнула Татьяна Коновалова.