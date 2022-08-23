В РАН оценили возможность повторного перехода на удалёнку из-за COVID-19

17:09, 23 августа 2022, ПАИ

В России не вернут режим удалённой работы из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом заявил академик-секретарь отделения медицинских наук РАН Владимир Стародубов, сообщает «Интерфакс».

«Так называемая удалёнка вводилась ранее из-за сильного распространения первых штаммов и из-за нехватки медицинских площадей. Сейчас этой проблемы нет. Кроме того, сейчас создаются вакцины под новые штаммы», – подчеркнул академик.

Он также отметил, что течение заболевания и смертность при новых штаммах вируса намного слабее, чем при предыдущих. По словам Владимира Стародубова, масочный режим при необходимости введут в тех регионах, где будет повышаться заболеваемость.

Академик РАН также указал на стабильное число госпитализаций, которое не увеличивается из-за возросшего числа новых случаев COVID-19. Если раньше госпитализация требовалась 40 % пациентов, то сейчас этот показатель не превышает 6 %.

«У нас везде сохранились инфекционные больницы, которые были открыты под коронавирус, а это десятки тысяч новых коек, остался хорошо подготовленный врачебный персонал. И если, не дай бог, будет нарастать процесс заболеваемости и появится большое количество нуждающихся в госпитализации, то проблем с этим не будет», – добавил специалист.

Напомним, что рост заболеваемости коронавирусом отмечается в России восьмую неделю подряд. На прошлой неделе случилось резкое увеличение числа новых случаев, приблизившихся к более чем 40 тысячам за сутки.