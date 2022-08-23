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Общество

Более 50 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали через «Госуслуги»

Более 50 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подали через портал «Госуслуги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

«На портале «Госуслуги» работает форма подачи заявления для участия в ДЭГ. Через портал заявления подали уже свыше 50 тысяч избирателей», – отметили в ведомстве.

Отмечается, что через сервис «Мобильный избиратель» на «Госуслугах» удобный участок для голосования выбрали 25 тысяч граждан.

Напомним, в 2022 году федеральная система ДЭГ будет применяться в семи регионах: в Псковской, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Томской и Ярославской областях. Кроме того, дистанционное электронное голосование пройдёт в некоторых районах на муниципальных выборах в Москве.

На сентябрьских выборах жители Пскова смогут проголосовать за кандидата в депутаты городской Думы без посещения избирательного участка. Для этого необходимо подать заявление на сайте gosuslugi.ru. Проголосовать можно будет на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство. Приём заявлений в Пскове продлится до 24:00 5 сентября 2022 года.

В настоящий момент на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу подали заявления 8 286 человек.

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