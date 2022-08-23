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Общество

Ко Дню образования Псковской области в Ёлоховской библиотеке оформили выставку книг

Оформлено несколько стендов с книгами о Псковской земле. Фото: Вконтакте

23 августа Псковская область отмечает 78-летие со дня образования. Ко дню образования Псковской области в Ёлоховской сельской библиотеке оформлена книжная выставка. Об этом работники библиотеки сообщили в Вконтакте.

Книги, представленные на выставке, рассказывают о различных аспектах жизни и истории Псковской области – об истории территориально-административного устройства Псковской земли, о природе, истории, культуре, исторических памятниках, доблести псковских воинов-защитников Русской земли.

Библиотека приглашает всех читателей, любящих свой край и свою историю, посетить эту выставку.

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