Более 602 млн человек в мире заразилось коронавирусом

07:32, 24 августа 2022, ПАИ

По состоянию на утро 24 августа в мире зарегистрировано 602 586 773 случая заражения коронавирусом COVID-19, выздоровело 577 339 440 человек, умер – 6 476 461. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 95 537 994. В этой стране от коронавируса умерло 1 066 416 человек, выздоровело – 91 007 107.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболел 19 181 371 человек, 18 337 736 пациентов вылечилось, 383 686 – умерло.