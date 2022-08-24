В России за сутки от коронавируса выздоровело более 32 тысяч человек

11:08, 24 августа 2022, ПАИ

По состоянию на 24 августа в России выздоровело за сутки 32 876 человек, или на 6,5 % больше в сравнении с 23 августа, сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Эксперты отмечают, что за 24 часа количество госпитализаций составило 3 872 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,7 %. В 39 регионах отмечено увеличение количества госпитализированных пациентов, снижение произошло в 46 субъектах страны. Выявлен 40 231 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 72 пациента.