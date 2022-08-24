Почти 200 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки
114 532 человека заразилось коронавирусной инфекцией в Псковской области. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 193 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Выздоровело 111 193 пациента (за сутки – 121), умерло 1 892 инфицированных COVID-19 человека.
Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.
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