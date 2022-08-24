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Общество

Всё больше молодых заёмщиков предпочитают ипотеку от РСХБ

Аналитики Россельхозбанка изучили статистические данные о выдаче ипотечных кредитов за II квартал 2022 года в части клиентской активности людей молодого возраста и составили портрет молодого заёмщика. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхозбанка.

Средний возраст всех клиентов, оформляющих ипотеку в РСХБ, – 37 лет, однако около половины всех заявок (50,9 %) приходится на людей молодого возраста. Среднемесячный доход таких клиентов, получающих средства на счёт в Россельхозбанке, – 42 940 рублей, а при этом размер ипотечного займа, предоставляемого им, варьируется от 3 до 4 млн рублей.

Эксперты РСХБ также проанализировали, какие ипотечные продукты наиболее популярны у клиентов молодого возраста. Одним из востребованных ипотечных продуктов является «Сельская ипотека» – 55,9 % от общего количества поступивших во II квартале 2022 года заявок.

Наиболее активно молодёжь оформляет ипотеку в Москве (12,6 %), Башкирии (5,8 %), Удмуртии (5,2 %), Татарстане (4,6 %) и Оренбургской области (4,3 %).

«Изучение статистических данных помогает РСХБ значительно улучшить линейку кредитных продуктов, чтобы сделать их наиболее доступными и востребованными для разных категорий клиентов. Сейчас ипотека становится одной из важных ступеней в становлении состоявшимся человеком, а с повышением уровня финансовой грамотности населения молодёжь не стесняется задавать вопросы, досконально изучать правила пользования тем или иным продуктом, что позволяет им получать максимальную выгоду от банковских услуг. Более того, молодёжь – самая мобильная группа населения, которая спокойно относится к необходимости сменить место жительства в рамках одного города или даже к возможности переезда», – отметила руководитель розничного направления бизнеса Россельхозбанка Светлана Вишнякова.

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