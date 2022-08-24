100 тысяч заявлений на дополнительный набор в вузы подали через «Госуслуги»

14:35, 24 августа 2022, ПАИ

Абитуриенты подали 100 тысяч заявлений на дополнительный набор в вузы через портал госуслуг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

«25 августа завершается приём документов на обучение в рамках дополнительного набора в вузы. Через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» подано уже 100 тысяч таких заявлений от 37 тысяч абитуриентов», – отметили в ведомстве.

Как напомнили в министерстве, в рамках дополнительного набора могли подать документы только те, кто ранее не предоставлял вузу свои заявления и не был включён в списки поступающих.

Публикация конкурсных списков произойдёт 7 сентября. Их будут обновлять ежедневно до дня, следующего за днём завершения приёма заявлений о согласии на зачисление, включительно, а 12 сентября завершится приём согласий на зачисление, и не позднее 16 сентября будут опубликованы приказы о зачислении в вузы.