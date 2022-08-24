Почти 140 тысяч тестов на COVID-19 провели в России за сутки

15:14, 24 августа 2022, ПАИ

139 тысяч тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России за последние сутки, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии в России провели более 304,9 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Отметим, что всего в России выявлено 19 221 602 случая заболевания коронавирусом, 18 370 612 пациентов выздоровело, 383 758 – скончалось.