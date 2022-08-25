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Общество

Cтартовали продажи туров с кешбэком на осень и зиму

Продажи туров по России с кешбэком на осень и зиму начались в ночь на четверг и продлятся до 10 сентября 2022 года, пишет ТАСС.

Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион России можно будет с 1 октября до 25 декабря 2022 года, в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации. Возврат средств составит 20 %, максимум 20 тыс. руб. Согласно условиям программы, турпродукт должен быть оплачен картой «Мир», а длительность поездки составлять не менее трёх ночей. В программе туристического кешбэка участвуют как турпутёвки, так и отели, пояснили ранее в Ростуризме.

По поручению президента РФ Владимира Путина также будет действовать повышенный кешбэк для путешествий на Дальний Восток при бронировании напрямую в гостинице, участвующей в программе. Он составит 20 %, максимум 40 тыс. руб.

«У путешествий осенью, в межсезонье, есть свои преимущества: выбор отелей больше, популярные туристические места менее загружены — можно более гибко и дешевле планировать свой отдых, а с кешбэком — отправиться в путешествие с двойной выгодой. Осень — это и круизы по Волге, и активные маршруты, это и отличное время для оздоровления и поездок в санатории, для познавательных поездок в исторические города, а с конца ноября во многих регионах уже открывается горнолыжный сезон. Так что выбор очень большой», — сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По прогнозам Ростуризма, купить туры или проживание в отелях с кешбэком смогут не менее 600 тыс. человек. На осенний этап программы в этом году выделено 3 млрд рублей. Если запланированная сумма будет выбрана туристами раньше завершения периода продаж, программа будет остановлена досрочно, заявляла ранее глава ведомства.

Программа кешбэка за туры по России была запущена в 2020 году. За время действия программы ею воспользовались 4,3 млн человек, из них более 2,2 млн человек — в этом году. Суммарно россияне приобрели туры с кешбэком за время действия программы на более чем 81 млрд рублей. Сумма кешбэка составила 15,5 млрд рублей. 

 

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