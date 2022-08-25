Более 603 млн человек в мире заразилось коронавирусом

09:37, 25 августа 2022, ПАИ

По состоянию на утро 25 августа в мире зарегистрированы 603 598 094 случая заражения коронавирусом COVID-19, выздоровело 578 450 366 человек, умерло – 6 480 549. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 95 734 084. В этой стране от коронавируса умерло 1 067 549 человек, выздоровело – 91 142 789.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболели 19 221 602 человека, 18 370 612 пациентов вылечилось, 383 758 – умерло.