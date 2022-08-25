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Общество

Россияне назвали комфортную сумму для жизни на пенсии

47 % россиян считают, что на пенсии им будет достаточно ежемесячного дохода в размере 50-100 тысяч рублей. Это следует из опроса, который провели сервис «Работа.ру» и «СберНПФ».

18 % респондентов ответили, что считают комфортным доходом на пенсии 100-150 тысяч рублей в месяц. 15 опрошенных смогут прожить на сумму 50 тысяч, а 10 % – на 150-200 тысяч рублей. Ещё 10 % россиян будут довольны ежемесячным доходом, который начинается от 200 тысяч рублей.

В то же время большая часть (84 %) опрошенных россиян планируют выход на пенсию позже 50 лет, из них 24 % – в 60-65 лет, 22 % – в 55-60 лет. Каждый пятый (20 %) хочет закончить карьеру в 50-55 лет, 18 % признаются, что собираются выйти на пенсию позже 65 лет. 10 % хотели бы завершить трудовую деятельность до 45 лет, а 6 % – в возрасте до 35 лет.

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