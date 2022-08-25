Псково-Печерский монастырь разместил расписание богослужений в дни празднования Успения Богородицы

12:03, 25 августа 2022, ПАИ

Псково-Печерский монастырь в своём Telegram-канале разместил расписание богослужений в дни празднования Успения Богородицы.

27 августа. Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40.

Поздняя Божественная литургия в Сретенском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.

В 16:00 – малая вечерня на Успенской площади. Всенощное бдение с 18:00 на Успенской площади. После освящения хлебов состоится крестный ход с чудотворной иконой Успения Пресвятой Богородицы с Успенской площади на Михайловскую площадь.

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40. Затем молебен перед чудотворной иконой Божией Матери «Успение» на Михайловской площади.

Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40. После состоится крестный ход вокруг монастыря.

Богослужение в Михайловском храме в 18:00.

29 августа. Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.

Похвалы Божией Матери. В 18:00 – всенощное бдение с чином погребения Плащаницы Божией Матери на Михайловской площади.

По окончании Великого славословия – крестный ход с Плащаницей Божией Матери на Успенскую площадь.