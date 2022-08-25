Более 4,8 млрд рублей потратят в Псковской области на реализацию проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 2022 году

16:59, 25 августа 2022, ПАИ

Объём финансирования регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на 2022 год составляет 4 млрд 807 млн рублей. Планируется реализация 47 объектов, в том числе 35 объектов на региональной сети автодорог и 12 объектов на местной сети. Об этом сообщил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По состоянию на 25 августа законтрактовано 46 объектов на сумму 4 млрд 418 млн рублей, или 91,9 % от общего объёма финансирования регионального проекта, уточнил Станислав Стармолотов.

В рамках реализации регионального проекта в 2022 году планируется выполнить ремонт 170,665 километра автомобильных дорог и привести в нормативное состояние 188,7 погонного метра мостов на дорогах регионального и местного значения, уточнил он.